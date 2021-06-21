Дроздов рассказал, как встретил день рождения в больнице: «ЭХО, УЗИ и массажи»

Дроздов рассказал, как встретил день рождения в больнице Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Известный российский ученый-зоолог Николай Дроздов отметил свой 84-й день рождения в больнице. 20 июня в прессу сразу же просочилась информация, что телеведущий болен, а некоторые даже предположили, что в клинике он оказался из-за коронавируса.

Сам Николай Николаевич называет эти новости фейком. И даже признается, что ему «стыдно за наши СМИ».

- Поэтому, может быть, и правда полезно рассказать, что я лежу в больнице. У Меня полное обследование, - делится Николай Дроздов с NEWS.ru.

Плановая госпитализация была намечена несколько месяцев назад. Телеведущий планирует пройти полное обследование организма и «подкрепить здоровьице».

- Могу сказать, что нормально чувствую себя. Окружен вниманием врачей. Мне здесь делают и ЭХО, и УЗИ, и рентген - смотрим, где какие есть проблемы. В моем возрасте и суставы могут болеть, и все остальное, - рассказал ученый о своем пребывании в больнице.

Он много лет подряд проходит плановые осмотры, чтобы вовремя реагировать и получать лечение. Еще знаменитый пациент ходит на массаж.

- Это все, чтобы подкрепить здоровьице, так сказать. Я ведь уже человек среднего, зрелого возраста, - добавил Дроздов.

Ведущего должны выписать в конце июня, обычно обследование занимает примерно 12 дней.