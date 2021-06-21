США обещали начать диалог с Россией по стратегической безопасности в ближайшие недели Фото: REUTERS

США начнут переговоры о стратегической безопасности с Россией в ближайшие недели, рассказала пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Дженнифер Псаки.

Представитель Белого дома напомнила, что на саммите в Женеве президенты Владимир Путин и Джозеф Байден договорились продолжить консультации по стратегической безопасности. Некоторые вопросы в ближайшие недели российская сторона обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы стратегической безопасности. Президенты приняли совместное заявление о стратегической стабильности, в котором говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

Накануне в Вашингтоне заявили, что Белый дом будет оценивать итоги саммита Путин – Байден по результатам действий России.