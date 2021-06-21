США сообщили о возвращении американского посла в Москву на этой неделе

Посол США в России на этой неделе вернется в Москву Фото: пресс-служба американского посольства

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан на этой неделе возвращается в Москву, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Брайс во время телефонного брифинга.

Как заявил представитель Госдепа, США приветствуют возвращение российского посла Анатолия Антонова, прибывшего в Вашингтон накануне.

Как писал сайт kp.ru, посол России в Соединенных Штатах Антонов вернулся в Вашингтон в минувшее воскресенье, 20 июня. Вчера самолет дипломата приземлился в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после чего посол направился в Вашингтон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сложной работы у российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне будет более чем достаточно.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо «сделать чек-лист» тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.