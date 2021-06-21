В Минкульте отреагировали на новости о закрытии факультета МГК им. Чайковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минкультуры России начали проверку информации о закрытии Факультета исторического и современного исполнительского искусства МГК. Новости об этом появились в СМИ и социальных сетях накануне.

В Министерстве запросили информацию у руководства Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского с просьбой объяснить ситуацию, из-за чего возникли сложности с поступлением абитуриентов на Факультет исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ). Помимо этого, руководству консерватории был задан вопрос относительно возможно закрытия факультета, о чем упоминалось в новостях.

В консерватории запрос получили и поспешили заверить, что речи о ликвидации не идет.

- Тревога необоснованная, - отметил и.о. ректора МГК им. П.И. Чайковского Александр Соколов. - ФИСИИ остается самостоятельной структурой и проводит приемную кампанию отдельно.

Факультет проводит набор студентов на новый учебный год, но имеются определенные проблемы с бюджетным набором. В целом в консерватории обсуждается сокращение бюджетных мест по направлению исполнительское искусство на 2021/2022 учебный год.

Ситуацию планируют решить посредством перераспределения набора с факультетов, где не будет набрано достаточное количество поступающих.

В Минкульте успокоили абитуриентов, они могут не переживать, факультет будет существовать и дальше. В ведомстве также напомнили, что залог качественного творческого образования - это стабильное функционирование всей структуры Московской государственной консерватории, вне зависимости от направлений подготовки.