Псаки: США не будут предупреждать Россию об ответе в случае кибератак с ее стороны Фото: REUTERS

США не будут предупреждать Россию об ответных ударах, если Вашингтон решит, что она осуществляет кибератаки, заявила на брифинге пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

Как сказала представитель Белого дома, от Джо Байдена не требуется передавать Владимиру Путину список «критической инфраструктуры США». Псаки подчеркнула, что президент США ясно дал понять, что США следят за этими объектами и оставляет за собой право ответить в случае угрозы кибербезопасности.

По словам пресс-секретаря Байдена, американский лидер на саммите в Женеве дал Путину понять, что США будут отвечать на кибератаки с российской стороны.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких соглашений России и США по кибербезопасности на саммите не планировалось, однако стороны констатировали понимание, что эту тему нужно обсуждать.

Путин ранее заявил, что США долгие годы игнорируют предложения России начать диалог о кибербезопасности.ж