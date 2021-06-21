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В мире21 июня 2021 23:24

Washington Post: Трамп в начале пандемии думал об отправке заболевших за рубежом американцев в Гуантанамо

Речь идет о военно-морской база на Кубе, где расположена и тюрьма для террористов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в самом начале пандемии раздумывал об отправке инфицированных covid-19 за границей граждан на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе. Там же расположена и тюрьма, где содержатся террористы Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обсуждали потенциальную возможность возвращения граждан Америки в страну для лечения, Трамп предложил свой вариант, куда их можно отправить.