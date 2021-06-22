Кремль 22 июня опубликует статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны Фото: REUTERS

Статья российского президента Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби.

Материал будет представлен на русском, немецком и других языках. Однако о деталях того, что в своей публикации глава государства намерен раскрыть, относительно содержании статьи, представитель Кремля Дмитрий Песков призвав не забегать вперед.

Он также добавил, 22 июня - святой день для любого человека, который живет на территории бывшего СССР.

Пресс-секретарь главы государства ранее уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин пишет статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны.