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Общество22 июня 2021 0:24

Кремль 22 июня опубликует статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Материал на сайте главы государства выйдет на русском, немецком и других языках
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кремль 22 июня опубликует статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Кремль 22 июня опубликует статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: REUTERS

Статья российского президента Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби.

Материал будет представлен на русском, немецком и других языках. Однако о деталях того, что в своей публикации глава государства намерен раскрыть, относительно содержании статьи, представитель Кремля Дмитрий Песков призвав не забегать вперед.

Он также добавил, 22 июня - святой день для любого человека, который живет на территории бывшего СССР.

Пресс-секретарь главы государства ранее уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин пишет статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны.