Дзюба извинился за поражение сборной России в матче с Данией: Можете нас костерить Фото: REUTERS

Сборная России по футболу потерпела поражение в третьей игре чемпионата Европы-2020. На поле наши спортсмены уступили футболистам команды Дании, проиграв с разгромным счетом 1:4. Таким образом россияне досрочно покинули турнир, оказавшись на последнем месте в своей группе.

Как сообщает "КП Спорт", после такого жесткого проигрыша нашей сборной, капитан команды Артем Дзюба прокомментировал результат игры.

- Хотелось бы извиниться перед страной, болельщиками, и всеми, кто в нас верил. А кто об этом (поражении) мечтал, наслаждайтесь. Костерите. У нас лучший плеймейкер в команде – вратарь, потому что все передачи проходили на него. Понятно, что мы на равных играли. Любим приключения себе на задницу, - сказал Дзюба.