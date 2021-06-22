Черчесов после поражения России в матче с Данией: Никаких оправданий быть не может

Сборная России с разгромным счетом (1:4) проиграла Дании и теперь покидает чемпионат Европы, заняв последнее место в своей группе.

Главный тренер наших спортсменов Станислав Черчесов сказал, что матч со спортсменами команды Дании он считает лучшим на турнире, поскольку пик формы хотели выдать именно к третьему поединку группового этапа Евро-2020. Об этом сообщает "КП спорт".

- В плане готовности к игре - это была наша лучшая игра. Действовали так, как планировали, но они забили, а мы нет. Надо посмотреть игру и все проанализировать. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать, мы должны исправлять, - заявил Черчесов по итогам матча.

При этом он отметил, что никаких оправданий поражению быть не может.