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В мире22 июня 2021 3:57

Почти треть опрошенных американцев считают, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций

61% респондентов считают победу демократа честной
Источник:kp.ru
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Почти треть опрошенных американцев считают, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций

Почти треть опрошенных американцев считают, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций

Фото: REUTERS

В США почти треть (32%) граждан, участвующих в опросе, заявили, что считают победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года результатом фальсификаций. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного с 9 по 14 июня исследовательской службой Университета Монмута.

Среди участников исследования 61% респондентов признались, что Байден победил по итогам президентской гонки честной.