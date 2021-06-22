Гинцбург назвал "хитростью" устойчивость к антителам индийского штамма коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса.

По его словам, мутации этого штамма covid-19 опасны, поскольку данный вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.

- Мутация индийского штамма, безусловно, опасна. У этого штамма другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает их, а распространяется, переходя из одной клетки в другую. Таким образом, он образует многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, - рассказал эксперт РИА Новости.

Именно в этой особенности индийского штамма коронавируса и заключается его хитрость.