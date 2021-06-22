Минобороны опубликовало архивные документы о начале Великой Отечественной войны

Фото: скрин с сайта Мионбороны

Министерство обороны РФ 22 июня 2021 года опубликовало архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трех неприступных крепостях, которые помогли замедлить наступление немецких войск. Документы опубликованы в мультимедийном разделе "День, о который разбился блицкриг" на сайте оборонного ведомства.

В частности, в материалах говорится, как военным командованием фашистской Германии велась разработка плана по захвату Советского Союза. Для этого также было введено специальное название - "операция на Востоке". Там же размещены документы, где рассказывается о подготовке Красной армии к ожидавшемуся нападению и первом дне войны.