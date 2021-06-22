Сенатор Пушков ответил на слова экс-главы МИД Польши об "угрозе" со стороны России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о якобы исходящей со стороны России угрозе.

По словам Пушкова, заявление польского политика можно расценивать как "поруганные ожидания".

- Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится, - написал в своем посте в Твиттере сенатор.

Напомним, накануне в интервью Der Spiegel Сикорский назвал Прибалтику и Польшу "противотанковыми минами", которые остановят Россию.