Вильфанд рассказал о мощных очагах аномальной жары на Европейской и Азиатской частях России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России есть два очага температурной аномалии. Речь идет о территориях, где показатели на десять градусов и более превышают климатическую норму.

По словам специалисты, этим очагами являются Европейская и Азиатская части страны. А вотв Западной Сибири температура будет ниже нормы на четыре-семь градусов.

- Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода… Два огромный очага аномалий со значениями на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской - больше 12 градусов, - сказал Вильфанд РИА Новости.

Накануне сообщалось о наступлении жары. Синоптики предупредили, что воздух в центре Европейской части страны прогреется к середине текущей недели до 36 градусов. Однако уже в четверг-субботу жара может начать понемногу спадать.