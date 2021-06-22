Антонов заявил о планах возобновить диалог с США для решения проблем с визами Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ряд предложений в развитие договоренностей на саммите в Женеве.

По его словам, в скором времени стороны начнут вести диалог для решения визовых проблем между странами.

- В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами, - рассказал посол журналистам.

Ранее сайт kp.ru писал, что посольство США в России объявило о приостановке предоставления консульских услуг гражданам других стран, россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. В своем заявлении американское посольство уточнило, что происходит сокращение штата сотрудников на 75 процентов на фоне запрета на наём иностранных граждан. Дипмиссия заявляла, что с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.