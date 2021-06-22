Последние новости на утро 22 июня 2021: Дзюба извинился за поражение сборной России в матче с Данией

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 22 июня 2021 года. Сборная России по футболу потерпела поражение в третьей игре чемпионата Европы-2020. Наши спортсмены уступили Дании, проиграв с разгромным счетом 1:4. Как сообщает "КП Спорт", после такого жесткого проигрыша нашей сборной, капитан команды Артем Дзюба прокомментировал результат игры. Он заявил, что прежде всего хотелось бы извиниться перед страной и болельщиками. А тем, кто мечтал о поражении россиян, он посоветовал наслаждаться результатом и костерить команду. Также Дзюба объявил о "любви приключений себе на задницу".

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России есть два очага температурной аномалии. Речь идет о Европейской и Азиатской частях страны, где показатели на десять градусов и более превышают климатическую норму.

Кремль 22 июня опубликует статью российского президента Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Материал, который выйдет в День памяти и скорби, будет представлен на русском, немецком и других языках.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса. По его словам, мутации этого штамма covid-19 опасны, поскольку данный вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.

Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки 75 долларов за баррель. Такой рост стоимости сырья зафиксирован впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

США считают, что шансов добиться прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" путем введения и применения санкций практически нет. При этом Штаты все еще считают трубопровод российским геополитическим проектом, который является угрозой для европейской энергетической безопасности.