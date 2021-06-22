Мошенники придумали новую схему обмана с помощью «беспроцентных» кредитов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники придумали, как выманивать деньги у граждан под предлогом оформления беспроцентного кредита. Об этом рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Как передает РИА Новости, специалист сообщил о новой схеме обмана мошенников, суть которой заключается в предоставлении помощи для получения различных пособий или беспроцентных кредитов, в получении налоговых льгот и возврате налогов.

Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для того, чтобы перечислить деньги для оплаты комиссии за посреднические услуги. Однако в действительности злоумышленники используют полученную информацию для списания средств.

Кроме того, отмечен рост числа фальшивых сайтов, которые предлагают приобрести медицинские товары, временно ставшие дефицитом - в первую очередь, маски и антисептики, с большими скидками. Основная задача таких сайтов - заставить россиян перевести средства мошенникам деньги или выманить у них платежную информацию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с октября 2019 года мошенники украли почти 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений. Клиенту предлагают либо заплатить за несуществующий товар, либо ввести данные карты вместе с CVV-кодом.