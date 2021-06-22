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Здоровье22 июня 2021 8:08

Гинцбург рассказал, какие препараты подходят для ревакцинации от коронавируса

Ранее появилось сообщение, что Минздрав готовит программу ревакцинации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Гинцбург рассказал, какие препараты подходят для ревакцинации от коронавируса

Гинцбург рассказал, какие препараты подходят для ревакцинации от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подходит для ревакцинации тех, кто ранее привился такими препаратами, как «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт"», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Как писал сайт kp.ru, ранее в центре «Вектор» сообщили, что российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» можно использовать для ревакцинации от заболевания неограниченное число раз, отметив, что такая ревакцинация является безопасной и поможет повысить иммунитет. О

Напомним, Министерство здравоохранения готовит программу ревакцинации от коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Глава ведомства Михаил Мурашко пообещал представить рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал ревакцинацию «жизненно необходимой». В Кремле ревакцинацию назвали неизбежной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что в данном вопросе важна не позиция президента, а мнение производителей и разработчиков вакцин, а также медиков.