Спрос на билеты в Турцию вырос на 173% Фото: Иван МАКЕЕВ

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Эти новости обрадовали многих отдыхающих. Спрос на билеты в данную страну вырос на 173%. В результате средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в Анталью из Москвы с июня по август включительно выросла на 65% к аналогичному периоду 2019 года, превысив 37 тыс. рублей.

В среднем недельный отдых на двоих обойдется в 50 тысяч рублей. Это «трешка» с трехразовым питанием, перелет, трансфер и медстраховка. А вот к августу цены вырастут до 60 тысяч рублей за аналогичное предложение.

Неделя в трехзвездочном отеле в Кемере с завтраками стоит от 43,3 тыс. рублей, в четырехзвездочной гостинице «всё включено» — от 47,3 тыс.. «Тройку-четверку» в Анталье на начало июля можно забронировать за 50 тыс., «пятерку» — за 62 тыс.

По темпам бронирования Турция уже вышла на докризисный уровень.

- Отдых в Турции обходится процентов на 30 дешевле, чем в Греции, и процентов на 40, чем на Кипре. А вот Болгария по цене сопоставима, но интерес к ней ниже. Черное море есть в Сочи, Батуми, Абхазии, люди не чувствуют себя на заграничном курорте, - комментирует «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Чтобы поехать в Турцию, россиянам нужно иметь при себе отрицательный тест ПЦР, экспресс-тест на антигены к коронавирусу или сертификат о прохождении вакцинации — «Спутник V» подойдет.

Для поездки на Кипр или в Грецию потребуется предоставить тест ПЦР или сертификата о вакцинации «Спутником V» и визу.

Ранее в Министерстве торговли Турции предупредили отдыхающих о мошеннических схемах при бронировании отелей.

При самостоятельном бронировании жилья стоит проверить на достоверность все данные об отеле на сайтах профессиональных ассоциаций. Необходимо узнать, есть ли у гостиницы сертификат министерства культуры и туризма, сообщает телеканал "360".