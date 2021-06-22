Москалькова рассказала о жалобах непривитых граждан на дискриминацию

Татьяна Москалькова Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала нечестным стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции посредством ограничения в правах, отметив, что ее аппарату поступают множество жалоб от граждан, которые жалуются на дискриминацию при отказе от прививки.

В пример Москалькова привела одну из крупнейших российских металлургических компаний, работникам которой, по их же словам, пригрозили отменой выплат премий и отпусков.

«Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - сказала омбудсмен в эфире «Вести FM»

Москалькова считает, что в данном случае люди сталкиваются с «нечестной игрой, нечестной акцией». По ее словам, сама идея о вакцинации от коронавируса верна, однако используемые механизмы «порождают массовый психоз» и дискриминацию, в том числе тех, кто уже переболел COVID-19 или имеет отвод от прививок по медицинским показаниям.

Напомним, ранее в Москве и Московской области обязали провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции будут вынуждены вводить обязательную вакцинацию и в других российских регионах.