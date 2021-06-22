В Вашингтоне прошла акция по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны Фото: скриншот

В Вашингтоне прошла памятная акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии принял российский посол в США Анатолий Антонов.

Акция состоялась на территории российского диппредставительства. Ровно в 4 утра по московскому времени российский посол, дипломаты и сотрудники аппарата военного атташата РФ, представительства Министерства обороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, а также ученики школы при посольстве России зажгли свечи в сиреневом «Саду памяти».

Свечами выложили фразу «80 помним», а рядом расставили стенды с репродукциями фотохроники с архивными кадрами времен Великой Отечественной войны.

Участники акции почтили память павших на полях битв, а также погибших в концлагерях и на оккупированных территориях, блокадников.