Аналитики предсказали доллару коридор в 72-74 рубля на лето 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики спрогнозировали поведение рубля в летнее время. По оценкам экспертов, до осени доллар не будет подниматься выше 74 рублей, а минимум составит 72 рубля.

На рубль будет оказывать влияние риск введение новых санкций со стороны США, но российская валюта сможет закрепить свои позиции благодаря хорошим ценам на нефть.

- Рубль уже выработал иммунитет к различным санкциям. Реакция возможна только на угрозы жестких секторальный мер, но возможность их введения низкая, - комментирует "Известиям" эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В поддержку рубля выступает недавнее решение ЦБ о повышении ключевой до 5,5% и планы регулятора о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. А попытки Москвы и Вашингтона вести диалог - лучше, чем постоянная спираль санкционного обмена.

- Поэтому пока значимого ослабления рубля в перспективе месяца или даже до осени ждать не стоит. Любые внешние события с позитивным наполнениям уведут пару рубль/доллар в диапазон 70–72 руб./$ до конца месяца, - прогнозирует эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков.

В свою очередь аналитик «Финама» Анна Зайцева дает более расширенный прогноз. Она полагает, что до конца июня максимальные значения по доллару составят 74 рубля, а минимальные – 72 рубля. Евро будет торговаться на отметке в 86–88 рублей.

- До конца лета целевой диапазон по первой паре доллар/рубль составит 71–74, в паре с евро - 85–88, - заключила Зайцева.

Ранее аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» показали, что в среднем жители России хотели бы зарабатывать 131,6 тыс. рублей в месяц.

При этом мужчины хотели бы зарплату в размере 144,3 тыс. рублей в месяц, а женщины — 107 тыс. рублей, сообщает Rt.