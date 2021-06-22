Сбой произошел в работе поисковой системы Google 22 июня 2021 года

Пользователи пожаловались на работу поисковой системы Google Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Google в разных странах мира сообщили о сбое в работе поисковой системы. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, сбои произошли во вторник, 22 июня, около 7:40 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов Америки, России, Испании, Италии Германии и Великобритании.

Большинство пользователей пожаловались на проблемы с входом в аккаунт. Также были зафиксированы сложности с поиском.

7 июня россияне столкнулись со сбоями в работе Mail.Ru. Около 60 процентов пользователей Mail.Ru сообщали о проблемах с почтой, примерно 24 процента указывали на проблемах в загрузке сайта, еще 15 процентов не могли войти в свою учетную запись. До этого сбой в работе Mail.Ru был отмечен 20 мая.