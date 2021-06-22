Коммерсант: российские ученые работают над программой по вживлению в мозг микрочипов

Коммерсант: Российские ученые работают над программой по вживление в мозг микрочипов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов, в рамках которой предполагается вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.

Как передает «Коммерсантъ», данный документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. Проработку программы российский лидер поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

Уточняется, что на новую федеральную программу до 2029 года необходимо будет выделить примерно 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов, среди которых набор аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую при помощи сигналов мозга.

Кроме того, авторы документа указывают на необходимость наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Отмечается, что планируется создать интерфейсы «человек-техника» для управления сложными системами, в том числе и удаленно, по принципу дистанционного присутствия.

Напомним, ранее стартап Neuralink Илона Маска показал ролик с девятилетней обезьяной Пейджер, которая может играть в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу. Ранее основать компаний SpaceX и Tesla заявил о вживлении в мозг обезьяны чипа, который сделал её способной играть в видеоигры. По его словам, вживленный чип полностью скрыт под кожей примата без вреда для него, а само животное он назвал счастливым.