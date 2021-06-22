США и Япония проведут масштабные учения с участием 3 тысяч человек

США и Япония проведут масштабные военные учения с участием 3 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские и японские военнослужащие проведут масштабные военные учения с участием трех тысяч человек.

Как сообщил японский министр обороны Нобуо Киси, маневры пройдут с 24 июня по 11 июля на базах и полигонах Японии. Он отметил, что это будут самые масштабные учения за всю историю страны.

- Ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Очень важно укреплять сотрудничество между Силами самообороны Японии и вооруженными силами США. Это, в свою очередь, внесет вклад в усиление японо-американского стратегического альянса, — сказал министр.

В начале мая 2021 года украинские пограничники проводили совместные учения с кораблями американской береговой охраны в Черном море, где отрабатывали "слаженность действий". Как говорилось в заявлении пограничной службы военные США прибыли на Украину "с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств".