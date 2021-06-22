Минобрнауки: вакцинация российских студентов от коронавируса является добровольной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация студентов российских университетов от коронавирусной инфекции является добровольной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

В сообщении говорится о том, что в ходе заседания коллегии об итогах деятельности министерства за прошедший год особое внимание было уделено вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Фалькова заявил, что COVID-19 еще не побежден, указав на рост числа заболевших во многих регионах.

«Наращивание темпов вакцинации - это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне в Москве и Московской области обязали провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции будут вынуждены вводить обязательную вакцинацию и в других российских регионах.