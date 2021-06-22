В Центре им. Гамалеи сообщили об эффективности вакцины "Спутник V" против индийского штамма коронавируса Фото: REUTERS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна против индийского штамма вируса. Об этом рассказал представитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что препарат «безусловно справляется» с индийским штаммом коронавируса. «У нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса», - сказал специалист в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что индийский штамм является одной из причин роста заболеваемости коронавируса в России. Позже эту позицию поддержали многие. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что мутации этого штамма covid-19 опасны, поскольку данный вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.