Захарова сообщила об активной работе над реализацией договоренностей Путина и Байдена

Мария Захарова сообщила о работе над реализацией договоренностей Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила об активной работе над реализацией договоренностей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

- Господин (посол РФ в США Анатолий) Антонов прибыл в Вашингтон, сейчас уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей в качестве посла РФ, центр вообще ни на один день не оставлял эту работу. И все, что было обозначено президентом в качестве задач и направлений для работы, уже к этому приступили - к активной проработке, — сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Напомним, что в среду, 16 июня, Владимир Путин в Женеве провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, пути налаживания двухсторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию и сотрудничество.