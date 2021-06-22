В Ассоциации туроператоров прогнозируют снижение цен на российских курортах после открытия Турции

С 22 июня россияне смогут летать на отдых в Турцию Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

С 22 июня россияне могут отправляться на отдых в Турцию, а с 28 июня будут открыты для путешествий еще несколько стран. Сможет ли это снизить цены на отдых на российских курортах, спрогнозировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Сегодня цены на отдых в Турции очень доступны. Недельный отдых в Турции стартует от 50 тысяч рублей на двоих в отеле «три звезды» по системе «все включено» с перелетом. К тому же на эту страну нет квот по въезду туристов.

Открытие туристических стран позволит ликвидировать ситуацию с ажиотажным ростом цен и дефицитом мест на курортах Краснодарского края и в других местах отдыха в России. Но вот о существенном падении цен говорить не приходится, так как спрос на отдых в стране очень высок.

- Дефицит сохраняется на отели уровня «пять звезд». Цены в России очевидно выше, и отдых в Анапе обойдется дороже, чем на Мальдивах, это факт, - признает Горин в беседе с «Ридусом».

Ситуацию на российских курортах эксперт называет «перегретой». Но скоро ажиотаж начнет спадать, так как до миллиона туристов в месяц будет уезжать в одну только Турцию.

- Открытие Турции и других стран разгрузит российские курорты и увеличит конкуренцию, что в перспективе даст снижение цен. К тому же нынешний сезон указал на нехватку отелей. В рамках нацпроектов поэтапно на строительство инфраструктурных объектов будет направлено не менее 529 миллиардов рублей. Совокупные частно-государственные инвестиции в отрасль составят свыше двух триллионов рублей, - отметил Дмитрий Горин.