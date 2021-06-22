Песков о вылете России с Евро-2020: Мы все любим нашу сборную в любом случае

Дмитрий Песков прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вылет сборной России по футболу с Чемпионата Европы.

Пресс-секретарь российского лидера назвал излишними разговоры о причинах вылета, а также кадровых изменениях.

- Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что "в спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь".

Сборная России по футболу потерпела поражение в третьей игре чемпионата Европы-2020. На поле наши спортсмены уступили футболистам команды Дании, проиграв с разгромным счетом 1:4. Таким образом россияне досрочно покинули турнир, оказавшись на последнем месте в своей группе. После проигрыша капитан команды Артем ДЗюба извинился перед болельщиками.