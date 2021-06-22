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Здоровье22 июня 2021 10:26

Грузия отменяет обязательное ношение маски на улице и комендантский час

Запрет действовал с ноября 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Грузия отменяет обязательное ношение маски на улице и комендантский час

Грузия отменяет обязательное ношение маски на улице и комендантский час

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы в ночное время, введенный в ноябре прошлого года на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили, отметив, что ношение масок на улице также больше не будет обязательным, но уже со вторника, 22 июня.

«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок в открытых пространствах … С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час», - заявил премьер Грузии.

Гарибашвили уточнил, что маски необходимо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях.

Напомним, с 1 марта Грузия разрешила прилетать российским туристам при условии наличии отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию. С 1 июля страна открыла для туристов сухопутные границы. Согласно введенным правилам, путешественники могут пересекать границы, если у них отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или имеются документы о прохождении полного курса вакцинации.