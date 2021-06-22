Российские телеканалы закладывают на прямую линию с Путиным три часа

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главные российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным три часа

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что прямая линия российского лидера с гражданами состоится 30 июня. В сообщении уточнялось, что программа выйдет в эфир в двенадцать часов дня по московскому времени.

Трансляция прямой линии главы государства будет вестись на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Мир», «ОТР». Отмечается, что глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян.

Согласно опубликованной сетке вещания, у Первого канала, «России 1» и НТВ на прямую линию российского президента запланирован эфир с 12:00 до 15:00 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, любой желающий сможет отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину» или направить его президенту через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщением на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.