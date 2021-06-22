Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Статья президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликована во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби, в немецком журнале Zeit.

Российский лидер отмечает, что сегодня мир динамично развивается, сталкиваясь новыми вызовами и угрозами. По его словам, в этой ситуации «мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». Как отметил глава государства, этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных на сегодняшний день проблем.

«Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», - пишет президент.

Напомним, в прошлом году Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой предложил всесторонне оценить и сохранить правду о войне.