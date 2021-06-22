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Здоровье22 июня 2021 10:40

В РФПИ посоветовали ревакцинироваться "Спутником Лайт"

Препарат поступит в гражданский оборот в ближайшие дни
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Глава РФПИ посоветовал ревакцинироваться "Спутником Лайт"

Глава РФПИ посоветовал ревакцинироваться "Спутником Лайт"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт".

Он сообщил, что сам прошел ревакцинацию однокомпонентной вакциной, после чего уровень антител в организме вырос в шесть раз три дня.

- Таким образом, ревакцинация вакциной "Спутник Лайт", которая поступит в гражданский оборот уже в ближайшие дни, является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты, — сказал Дмитриев.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после первого применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно ревакцинироваться им же, также допустимо применение препарата "Спутник Лайт". Он отметил, что спустя четыре-пять месяцев после первой вакцинации концентрация антител существенно снижается, а клетки памяти, где также появляются антитела, срабатывают по прошествии трех суток.