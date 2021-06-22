ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму

ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму. Фото: ФСБ

Управление ФСБ по Республике Крым рассекретило документы об экспериментах гитлеровских врачей над военнопленными и мирными советскими жителями.

По словам бывшего служащего прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой советской больницы, Ивана Галкина, эксперименты проводили доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер и его помощник Оскар Шульц. В частности, Кюнтер держал в лазарете восемь военнопленных и ставил над ними опыты в тайне от русского медперсонала.

- Галкин неоднократно видел, как Кюнтер по утрам заходил в этот подвал со шприцами, по-видимому, для каких-то уколов. Позднее он же видел, как из этого подвала принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек, — цитирует документы РИА Новости.

Также в январе 1942 года Галкин видел трупы двух юношей, которым вырезали почки. При этом органы были удалены у здоровых людей. Позже свидетель наблюдал трупы с вырезанными кусочками сосудов и мышц шеи.

В феврале 2021 года ФСБ рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах жителей Крыма в концлагере «Красный» во время Великой Отечественной войны. Один из самых важных документов - копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против Пауля Цаппа, оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд. Цапп принимал участие в уничтожении населения полуострова. В 1967 году его повторно арестовали в ФРГ и приговорили к пожизненному заключению. Он причастен к смерти почти 13,5 тысячи человек.