Путин: примирение россиян и немцев сыграло колоссальную роль для единой Европы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историческое примирение российского народа и немцев сыграло колоссальную роль для становления единой Европы. Об этом президент России Владимир Путин написал в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и была опубликована в немецком журнале Zeit во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби.

«Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии», - отметил российский лидер

Напомним, в прошлом году российский лидер написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», предложив всесторонне оценить и сохранить правду о прошедшей войне. Как писал сайт kp.ru, в своей статье в этом году Путин указал на то, что сегодня мир динамично развивается, и в этой ситуации «мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок».