Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского в прочтении автора

Москва. 22 июня 1941 г. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

RT опубликовал редкую архивную запись стихотворения «Суббота, 21 июня» Арсения Тарковского, на которой автор сам читает свое произведение. Стих посвящен началу Великой Отечественной войны, а запись наложена на хронику 1941 года, которую канал отреставрировал с помощь нейросетей.

Запись опубликована к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На уникальных кадрах можно увидеть бойцов Ленинградской армии народного ополчения, которую создали местные жители для защиты своего города.

Видео было снято незадолго до того, как бойцов отправят на фронт.

Напомним, во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби, в немецком журнале Zeit вышла статья президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Российский лидер пишет, что помнить об исторических событиях нужно, но также важно признавать свои ошибки, исправлять их и строить будущее, сосредоточившись на решении актуальных на сегодняшний день проблем.

«Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», - отметил российский президент.