До сентября в Турции отдохнут около трех миллионов россиян Фото: Антон ПИКУС

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, сколько россиян отдохнут в этот сезон в Турции. С 22 июня Россия вновь открыла границы с излюбленным курортом россиян. Первый борт уже приземлился в Анталии.

При условии хороших погодных условий высокий сезон может быть продлен до октября. Но по самым скромным прогнозам АТОР до сентября в Турции успеют отдохнуть три миллиона россиян.

Прогноз оправдается, если сохранится нынешняя динамика бронирований и не будет введено дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в мире.

- Турпоток из России в Турцию на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул с 22 июня до конца сентября может составить около трёх миллионов человек, - цитирует Life.ru сообщение АТОР.

В прогнозах учтены путешественники, которые не смогли вылететь в Турцию во второй половине апреля - июне.

С 28 июня россияне смогут отправиться на отдых в Болгарию, Бельгию, Иорданию, Италию, Кипр и еще ряд стран.

Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.