В России выявлено 16 715 случаев заражения коронавирусом 22 июня 2021 года

В России выявлено 16 715 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 16 715 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 5 350 919 случаев заражения.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2455 (14,7%) без клинических проявлений, —гласит сообщение оперштаба.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве — 6555. На втором месте идет Московская область — 1871. Третьим стал Санкт-Петербург с 1065 случаями заболевания.

Также за сутки выписали 11 117 пациентов. Жертвами вируса стали 546 россиян.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт". Он сообщил, что сам прошел ревакцинацию однокомпонентной вакциной, после чего уровень антител в организме вырос в шесть раз три дня.