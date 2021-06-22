Коммерсант: около 2 млн россиян остались без накопительной пенсии Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 2,1 миллиона российских пенсионеров в прошлом году либо не воспользовались накопительной частью пенсии, либо им ее не назначил. Годом ранее таких граждан было около 1,6 миллиона.

Как передает «Коммерсант», причиной этому послужило отсутствие системы информирования: такая информация содержится в отчетности негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Уточняется, что больше всего таких граждан было в НПФ «Открытие» - 605 тысяч человек. Следом идут НПФ «Будущее» (почти 419 тысяч россиян), НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» (319 тысяч россиян) и НПФ Сбербанка (157,2 тысячи россиян).

Эксперты сообщили, что за прошлый год в число тех, кто не обращался за накопительной частью пенсии, также вошли россияне, получившие единовременную выплату, однако такие выплаты начислили только 200-400 тысячам пенсионеров.

Число граждан, которые не получил накопительную часть пенсии вовсе, оценивается в 1,7-1,9 миллиона человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru, писал о том, что в прошлом году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, многие россияне стали забывать о выплатах пенсионных накоплений.