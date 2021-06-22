Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 июня 2021 11:54

Аналитик назвала цену на нефть, при которой доллар упадет до 65 рублей

Но ждать этого вряд ли стоит
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аналитик назвала цену на нефть, при которой доллар упадет до 65 рублей

Аналитик назвала цену на нефть, при которой доллар упадет до 65 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари Анна Бодрова рассказала, сколько должна стоить нефть, чтобы доллар упал до 65 рублей. По прогнозам эксперта, баррель марки Brent должен торговаться на отметке в 100 долларов, тогда стоимость американской валюты снизится.

В прогнозах Bank of America указывается, что сырье будет торговаться в данном диапазоне уже в 2022 году, но Бодрова считает такой прогноз несбыточным.

- Амбициозные прогнозы всегда пользуются спросом — люди любят хайп и экстрим. Если нефть подорожает до 100 долларов меньше, чем за 12 месяцев, то рынок рискует сильно перегреться, - рассуждает аналитик в беседе с «Известиями».

Сейчас в мире нет «колоссального отложенного спроса» на энергоносители, потому что экономики разных стан возвращаются к жизни постепенно.

- V-образного восстановления не будет - значит, не может быть и V-образного спроса на энергоносители». Сейчас нефть торгуется на отметке в 75 долларов, но не факт, что это надолго, - полагает Анна Бодрова.

За счет высокой цены рублю удается сдерживать геополитическое давление. В ближайшее время ждать серьезный колебаний валют не стоит, высока вероятность, что доллар закрепится на отметке в 73 рубля.

Эксперт полагает, что сейчас выгодное время для покупки валюты. Сегодня доллар и евро находятся на минимальных значениях, ждать, что дальнейшего снижения не стоит, сообщает телеканал "360".