Аналитик назвала цену на нефть, при которой доллар упадет до 65 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари Анна Бодрова рассказала, сколько должна стоить нефть, чтобы доллар упал до 65 рублей. По прогнозам эксперта, баррель марки Brent должен торговаться на отметке в 100 долларов, тогда стоимость американской валюты снизится.

В прогнозах Bank of America указывается, что сырье будет торговаться в данном диапазоне уже в 2022 году, но Бодрова считает такой прогноз несбыточным.

- Амбициозные прогнозы всегда пользуются спросом — люди любят хайп и экстрим. Если нефть подорожает до 100 долларов меньше, чем за 12 месяцев, то рынок рискует сильно перегреться, - рассуждает аналитик в беседе с «Известиями».

Сейчас в мире нет «колоссального отложенного спроса» на энергоносители, потому что экономики разных стан возвращаются к жизни постепенно.

- V-образного восстановления не будет - значит, не может быть и V-образного спроса на энергоносители». Сейчас нефть торгуется на отметке в 75 долларов, но не факт, что это надолго, - полагает Анна Бодрова.

За счет высокой цены рублю удается сдерживать геополитическое давление. В ближайшее время ждать серьезный колебаний валют не стоит, высока вероятность, что доллар закрепится на отметке в 73 рубля.

Эксперт полагает, что сейчас выгодное время для покупки валюты. Сегодня доллар и евро находятся на минимальных значениях, ждать, что дальнейшего снижения не стоит, сообщает телеканал "360".