Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут газопровода Фото: REUTERS

Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию компании-оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут трубопровода. Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома», отметив, что на реализацию проекта решение не влияет.

Как передает РИА Новости, «Газпром» напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию в отношении решения DEA, требующего от компании подготовить экологический отчет, а также заявку на строительство газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты трубопровода, первая из которых была подана в 2017 году.

«22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта "Северный поток 2"», - говорится в документе.

Напомним, с августа 2018 года Дания оставалась единственной неопределившейся по вопросу строительства «Северного потока – 2» на территории своей страны. Разрешение на строительство было выдано только в конце октября 2019 года, однако возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц в связи с периодом на оспаривание.