В Совфеде допустили введение штрафов за выброс мусора из автомобиля

В Совете федерации допустили введение штрафа за выброс мусора из автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что в России могут ввести штраф за выброс мусора из машины. Она добавила, что для этого требуется общение с экспертами и россиянами.

- Почему нет? Если призывы к сознательности пока не работают, может быть надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила, — сказала она, комментируя соответствующий проект закона.

Ранее в СМИ появилась информация, что кабмин поддержал законопроект, который вносит изменения в КоАП, но высказал некоторые технические замечания. Таким образом, нововведения затронут увеличения штрафов за незаконный сброс отходов, а также фиксацию таких нарушений посредством фото и видеосъемки. Сумма штрафа может составить от 10 тысяч до 120 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.