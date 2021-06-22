Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Памятная церемония традиционно прошла в Александровском саду. Перед началом мероприятия российский лидер лично поприветствовал ветеранов, обменявшись с ними рукопожатием, а также несколькими словами. Кроме того, глава государства возложил гвоздики к стелам городов-героев.

Как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне прошла памятная акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось на территории российского диппредставительства. Зажженными ровно в четыре утра свечами выложили фразу «80 помним», а рядом расставили стенды с репродукциями фотохроники с архивными кадрами времен Великой Отечественной.

Кроме того, 22 июня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер участие в памятной акции, возложив венок возле статуи «Родина-мать» на территории одного из трех крупных берлинских воинских мемориалов - в районе Панков.