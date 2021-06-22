Матвиенко о вылете России с Евро-2020: "Или играйте, или не позорьтесь"

Матвиенко раскритиковала сборную России за вылет с Евро-2020 Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сборную России за вылет с Евро-2020.

Она отметила, что является "страстным болельщиком" и расстроена вылетом российской команды. Матвиенко выразила удивление тем, что в "большой стране" не смогли найти 11 хороший футболистов. По ее мнению, России необходимо сосредоточиться на развитии детского футбола и спортивных школ.

- Почему наш балет номер один? Потому что не потеряли школу и систему, штучно отбирают этих деток. Футбольную политику надо в корне менять. Очень огорчена, очень расстроена. Когда наша команда проигрывает, происходит у людей эмоциональный спад, спад настроения. Даже производительность труда падает. Или играйте, или не позорьтесь! Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть, — сказала Матвиенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вылет сборной России по футболу с Чемпионата Европы. Он назвал излишними разговоры о причинах вылета, а также кадровых изменениях. Песков добавил, что "в спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь".