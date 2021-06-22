Рослесхоз допустил горение торфяников в Подмосковье из-за жары

В Рослесхозе допустили горение торфяников в Подмосковье из-за жары Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рослесхозе допустили, что в Московской области при неблагоприятном развитии погоды могут загореться торфяники.

- Из-за погодных аномалий, когда надолго устанавливается экстремально жаркая погода, прогнозировать превышение показателей пожарной опасности лесов и торфяников сложно. Тем не менее, Рослесхоз допускает любое развитие ситуации, в том числе неблагоприятное, поэтому держит на постоянном контроле лесопожарную обстановку на землях лесного фонда, — цитирует ведомство РИА Новости.

Напомним, 22 июня в Москве может быть установлен первый за лето температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что во вторник воздух прогреется до 34 градусов, а по области показатель будет еще выше – в отдельных районах возможно повышение до 35 градусов. Аномальное тепло принес с собой антициклон, он же обеспечивает отсутствие осадков, слабый юго-восточный ветер со скоростью 1- 6 метров в секунду и атмосферное давление в пределах 752 миллиметра ртутного столба.