В России прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: скриншот

Общероссийская минута молчания наступила в 12 часов 15 минут по московскому времени во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

В рамках общероссийской акции «Минута молчания» военнослужащие мотострелкового полка, дислоцированного в Свердловской области, почтили память павших Героев Великой Отечественной войны.

В знак памяти и скорби военнослужащие, которые находились на учебных полигонах, а также в военных городках в местах дислокации войск и на российских военных базах за рубежом, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Минута молчания с прошлого года одновременно проходит во всех регионах страны в 12 часов 15 минут по Москве, поскольку это точное время выхода в эфир обращения правительства Советского Союза к гражданам страны о нападении нацистской Германии.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по традиции возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.