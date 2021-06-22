Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 июня 2021 12:59

Песков: речи о наполнении президентской квоты в Совфеде пока нет

Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Песков сообщил, что речи о наполнении президентской квоты в Совфеде пока нет

Дмитрий Песков сообщил, что речи о наполнении президентской квоты в Совфеде пока нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит.

- Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Нет, пока никаких решений президент не принимал на этот счет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До этого в Telegram-каналах появлялась информация, что лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов могут стать членами Совета Федерации по президентской квоте.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что в России могут ввести штраф за выброс мусора из машины. Она добавила, что для этого требуется общение с экспертами и россиянами. Таким образом можно воспитать граждан страны, считает Матвиенко.