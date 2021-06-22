Песков: речи о наполнении президентской квоты в Совфеде пока нет

Дмитрий Песков сообщил, что речи о наполнении президентской квоты в Совфеде пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит.

- Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Нет, пока никаких решений президент не принимал на этот счет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До этого в Telegram-каналах появлялась информация, что лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов могут стать членами Совета Федерации по президентской квоте.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что в России могут ввести штраф за выброс мусора из машины. Она добавила, что для этого требуется общение с экспертами и россиянами. Таким образом можно воспитать граждан страны, считает Матвиенко.